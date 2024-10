https://fr.sputniknews.africa/20241019/legypte-renforce-sa-filiere-laitiere-avec-100000-tonnes-supplementaire-par-an--1068762874.html

L’Égypte renforce sa filière laitière avec 100.000 tonnes supplémentaire par an

Deux nouvelles lignes de production laitière ont été mises en service vendredi par l’entreprise agroalimentaire Beyti. Les infrastructures sont d'une capacités... 19.10.2024, Sputnik Afrique

Désormais, elle fait passer à 28 le nombre total de lignes de production qu’elle exploite dans son usine basée à Noubarya. Celle-ci fournit une gamme variée de yaourts, de crèmes, de lait et de jus de fruits.Les installations ont été inaugurées par Kamel El-Wazir, ministre de l'Industrie et du Commerce. Selon lui, cela permettra au pays de diminuer sa dépendance aux importations qui ont coûté à l’Égypte "environ 1,2 milliard de dollars entre 2014 et 2023". Fondée en 1998, Beyti est une filiale de l'entreprise agroalimentaire saoudienne Almarai Gro.

