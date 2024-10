https://fr.sputniknews.africa/20241019/lafrique-et-la-russie-ont-les-memes-ennemis-selon-un-cycliste-burkinabe-en-periple-a-moscou-1068771248.html

L’Afrique et la Russie ont les mêmes ennemis, selon un cycliste burkinabè en périple à Moscou

Au milieu des trophées de l’Otan, exposés près de Moscou, Frédéric Kaboré passe un message à la jeunesse africaine:"Vous voyez les chars des ennemis, les chars... 19.10.2024, Sputnik Afrique

Il a appelé les jeunes d’Afrique à se lever et à s’allier "derrière Vladimir Poutine qui veut sauver complètement l’Afrique pour nous". L’activiste est arrivé en Russie avec le soutien de l’organisation non-gouvernementale African Initiative. En été, le jeune sportif a relevé le défi de relier à vélo Ouagadougou (Burkina) et Niamey (Niger) en soutien aux dirigeants et aux populations de l'AES.

