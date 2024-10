https://fr.sputniknews.africa/20241019/la-france-repousse-la-livraison-de-chasseurs-mirage-2000-a-lukraine-1068774877.html

La France repousse la livraison de chasseurs Mirage 2000 à l'Ukraine

Initialement promis par Emmanuel Macron avant la fin de cette année, les avions doivent être livrés début 2025. Ce délai a été annoncé par le ministre français... 19.10.2024, Sputnik Afrique

Plus tôt, le ministre français des Armées avait indiqué que les aéronefs seraient livrés au premier trimestre 2025. "Le temps de modifier les appareils et de former pilotes et mécaniciens", a expliqué Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron avait annoncé la livraison d’avions de chasse Mirage 2000-5 à l’Ukraine en juin dernier. Le nombre n'a pas été dévoilé. Selon le média Avions Légendaires, entre 12 et 20 Mirage seront fournis.

