Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol, analyse les causes du déclin... 18.10.2024, Sputnik Afrique

«Les USA n’ont plus les moyens économiques et militaires pour maintenir encore en vie leur empire» Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol, analyse les causes du déclin économique et militaire de l’hégémon US. Pour lui, «les États-Unis ne sont plus la puissance industrielle, scientifique et technologique héritée de la Seconde Guerre mondiale».

"La composition du PIB américain ne fait pas état d’une économie productive. En effet, l’économie des États-Unis est beaucoup moins productive que celle de la Chine ou de la Russie actuellement, deux puissances eurasiatiques hyperindustrialisées. Elle est même sous-industrialisée comparée à l’économie de l’Inde, qui mène une politique de développement à marche forcée en vue de rattraper son voisin et concurrent chinois", affirme à Radio Sputnik Afrique M. Moreau.Dans le même sens, Xavier Moreau pointe "le fait que les États-Unis cherchent actuellement à se réindustrialiser, pas en créant leurs propres nouvelles industries et en formant les ingénieurs et les techniciens appelés à les diriger, étant donné que cela relève d’un processus long et fastidieux, mais en pillant les industries de leurs alliés, à l’instar des Européens. D’ailleurs, c’est dans le cadre de cette politique que la destruction des gazoducs Nord Stream I et II, deux veines qui assuraient à l’Europe, notamment l’Allemagne et la France, une énergie abondante et très bon marché". Actuellement, les États-Unis n’ont plus, selon l’expert, "les moyens aussi bien économiques que militaires et technologiques à même de leur permettre de maintenir encore en vie leur empire".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

