Les sanctions antirusses pénalisent l'UE et Washington s'en réjouit, selon un eurodéputé slovaque

Avec les restrictions, la Russie a pu diversifier son marché, mais l'Europe en a été défavorisée, a déclaré à Sputnik Lubos Blaha. 18.10.2024, Sputnik Afrique

Aujourd'hui, Moscou a de meilleures relations avec la Chine, l'Inde et d'autres pays. Cela montre au reste du monde que la Russie n'a vraiment pas besoin de l'Occident, explique l'élu. Dans le même temps, les indicateurs économiques de l'Union européenne connaissent un déclin, note-t-il. Une bonne nouvelle pour les États-Unis, "contents de pouvoir réduire les possibilités et les capacités de l'économie européenne", souligne le membre du PE. "L'objectif de toute sanction est de réduire le niveau de vie dans un pays, ce qui est absolument inhumain", fait-il valoir. Une raison pour laquelle il s'est toujours opposé à de telles mesures à l'encontre de Moscou, rappelle M.Blaha. Selon lui, tant que les peuples frères slaves se battent entre eux, le complexe militaro-industriel américain s'enrichit, et il faut y mettre fin.

