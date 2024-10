https://fr.sputniknews.africa/20241018/ceux-qui-veulent-nous-eteindre-devront-attendre-lance-kemi-seba-apres-sa-liberation-a-paris-1068756874.html

"Ceux qui veulent nous éteindre devront attendre", lance Kemi Seba après sa libération à Paris

"Ceux qui veulent nous éteindre devront attendre", lance Kemi Seba après sa libération à Paris

"L'élite néocolonialiste française sait très bien que me garder à l'ombre trop longtemps serait très dangereux pour elle, vu notre audience en Afrique et aux...

Le panafricaniste a expliqué être venu dans l’Hexagone pour voir un membre malade de sa famille et des opposants à Patrice Talon. Il a rappelé que le seul objectif pour ses partisans est la "décolonisation ultime du continent africain et de sa diaspora" et que cette lutte vise le "système d’oppression qui asphyxie l’Afrique et les Antilles". Le militant a été placé en garde à vue à Paris le 14 octobre pour des soupçons d'ingérence étrangère. Le 17 octobre il a été relâché sans poursuite.

