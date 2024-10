https://fr.sputniknews.africa/20241017/senegal-2025-mettre-un-terme-aux-politiques-du-passe-qui-consistent-a-brader-les-ressources--1068732341.html

Sénégal-2025: "mettre un terme aux politiques du passé qui consistent à brader les ressources"

Sénégal-2025: "mettre un terme aux politiques du passé qui consistent à brader les ressources"

Interrogé par Sputnik Afrique, un économiste sénégalais analyse le nouvel agenda présenté le 14 octobre par le gouvernement du Sénégal et qui vise le... 17.10.2024, Sputnik Afrique

"Le gouvernement a constaté que la plupart des entreprises (étrangères) qui viennent soi-disant pour aider au développement du Sénégal contribuent plutôt au sous-développement du pays en pillant les ressources et en ne payant pas les impôts qui sont dus au gouvernement", indique Demba Moussa Dembélé, président de l’Africaine de recherche et de coopération pour l’appui au développement. Le développement endogène, la souveraineté, le meilleur emploi pourraient devenir les piliers de la transformation du pays, avance le chercheur. "Ils veulent mettre un terme aux politiques du passé qui consistent à brader les ressources, à faire venir des multinationales qui viennent piller pratiquement nos ressources et rentrer avec les bénéfices. Ils veulent en finir avec ça. C'est pourquoi ils parlent de secteur privé national fort", explique Demba Moussa Dembélé. "Dans le modèle qui a fait faillite, dans le modèle ancien, le secteur privé national est pratiquement laissé abandonné à lui-même", note-t-il en ajoutant que le secteur privé international peut toujours avoir sa place, "mais dans une nouvelle stratégie".

