L'Ukraine joue "la politique du pire" en Afrique, selon un politicien français

En difficulté sur le front, l'Ukraine s'est lancée dans une "fuite en avant" en menaçant les intérêts des pays du Sahel, a déclaré à Sputnik Afrique François... 17.10.2024, Sputnik Afrique

Le régime de Volodymyr Zelensky est "aux abois" face à la situation sur le front et s'est lancé dans une "fuite en avant", en s'attaquant en particulier à l'Afrique, a déclaré ce jeudi 17 octobre à Sputnik Afrique François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine.L'Afrique est un "continent de seconde zone" pour l'Occident, ce qui explique son silence sur l'ingérence ukrainienne. La France, qui a "énormément perdu d'influence" en Afrique, ne souhaite pas s'occuper de cette zone, ajoute M.Asselineau.En plus, les médias occidentaux préfèrent taire le rôle positif de Moscou en Afrique.Basculement des BRICSLes médias occidentaux refusent aussi de parler du succès des BRICS et du prochain sommet du groupe qui s'ouvre à Kazan le 22 octobre et qui s'annonce comme "l'un des plus grands sommets internationaux que la Russie ait jamais organisés", souligne François Asselineau.

