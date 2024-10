Les forces russes libèrent en 24h une nouvelle localité et détruisent un canon français

Le groupement Ouest a occupé des lignes plus avantageuses. Il a frappé huit brigades ukrainiennes et repoussé cinq contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 460 soldats, un obusier L-119 britannique, ainisi qu'un véhicule de transport M11 , un obusier M198 et un obusier M119, tous américains. Six dépôts de munitions ont été anéantis.