https://fr.sputniknews.africa/20241017/le-niger-interdit-les-exportations-de-certaines-cereales-sauf-vers-le-burkina-et-le-mali--1068736886.html

Le Niger interdit les exportations de certaines céréales, sauf vers le Burkina et le Mali

Le Niger interdit les exportations de certaines céréales, sauf vers le Burkina et le Mali

Sputnik Afrique

Le riz paddy, le riz blanchi, le mil, le sorgho, le niébé, le maïs : voici les céréales interdites désormais aux exportations, selon un communiqué du... 17.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-17T18:12+0200

2024-10-17T18:12+0200

2024-10-17T18:12+0200

afrique subsaharienne

niger

exportations

alliance des états du sahel (aes)

production agricole

riz

maïs

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/0d/1066048291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cf9d44ff4f281d5e3ac0d1b7730aeb6.jpg

La mesure a été prise dans un "souci de protéger l’approvisionnement du marché intérieur".L’interdiction ne s’applique pas aux exportations à destination du Mali et Burkina Faso, membres, comme le Niger, de l’AES."Les mesures idoines sont envisagées par le gouvernement afin de permettre aux producteurs de bénéficier d’une rémunération équitablement de leurs productions", ajoute le communiqué.Des sanctions administratives et pénales pourront être prises envers les contrevenants, et les cargaisons saisies.

afrique subsaharienne

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, exportations, alliance des états du sahel (aes), production agricole, riz, maïs