Festival de culture et de cinéma africains à Moscou: un diplomate burkinabè s'exprime

L'art et le cinéma africain sont à l'honneur du festival "Afrique. Ensemble vers l'avenir" qui se déroule à Moscou, une initiative qui rapproche les peuples... 17.10.2024, Sputnik Afrique

Le festival "Afrique. Ensemble vers l'avenir", qui s'est ouvert à Moscou le 16 octobre, symbolise "la consolidation des relations culturelles entre le continent et la Russie", a déclaré à Sputnik Afrique Timbkièta Daniel Sawadogo, attaché culturel à l'ambassade du Burkina Faso en Russie.Ce genre d'initiative permet de déconstruire les préjugés et les idées préconçues, poursuit le responsable.Cela permet aussi de faire découvrir de nouveaux talents africains, qui peuvent exposer leurs œuvres au public russe, conclut Timbkièta Daniel Sawadogo.Le festival de culture et de cinéma africains "Afrique. Ensemble vers l'avenir" se déroule dans la capitale russe du 16 au 29 octobre. Le programme du festival comprend la projections de nombreux fils de réalisateurs africains, des tables rondes, des débats publics et des conférences avec la participation de cinéastes, de producteurs, d'investisseurs et de personnalités culturelles de Russie et de pays africains.

