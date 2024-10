https://fr.sputniknews.africa/20241017/changer-les-perceptions-de-lafrique-un-producteur-senegalais-sur-le-cinema-africain-a-moscou-1068737216.html

Changer les perceptions de l'Afrique: un producteur sénégalais sur le cinéma africain à Moscou

Le festival de la culture et du cinéma africains, qui vient de s'ouvrir à Moscou, va permettre de briser les clichés sur le continent et faire évoluer les... 17.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-17T19:23+0200

2024-10-17T19:23+0200

2024-10-17T21:23+0200

international

cinéma

opinion

moscou

collaboration

culture

afrique

russie

marché du cinéma

stéréotypes

Le cinéma peut aider à briser les stéréotypes sur l'Afrique, a déclaré à Sputnik Afrique Souleymane Kebe, producteur du film sénégalais Banel et Adama, en marge de l'ouverture du Festival de la culture et du cinéma africains à Moscou.Il a également parlé de la collaboration entre le continent et la Russie :À travers des films africains comme Banel et Adama, Kebe estime que les émotions humaines partagées contribueront à combler les fossés.

