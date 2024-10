https://fr.sputniknews.africa/20241017/ble-tendre-russe-pour-lalgerie-plus-de-15-million-de-tonnes-fournies-en-2024-1068739565.html

Blé tendre russe pour l'Algérie: plus de 1,5 million de tonnes fournies en 2024

Moscou reste l'un des plus grands fournisseurs de blé tendre de l'Algérie et en a exporté entre 1,5 et 1,7 million de tonnes depuis le début de l'année, a... 17.10.2024, Sputnik Afrique

L'Algérie a importé de 1,5 à 1,7 million de tonnes de blé russe tendre depuis le début de cette année, a déclaré à Sputnik Ivan Nalitch, représentant commercial de la Russie en Algérie.Début octobre, l'Algérie a exclu les fournisseurs français d'un appel d'offres pour l'achat de céréales en raison des tensions entre les deux pays. L'Office algérien Interprofessionnel des Céréales a lancé un appel d'offres le 8 octobre et acheté 500.000 tonnes de céréales.Des sources ont évoqué des "raisons diplomatiques" pour expliquer la décision de ne pas inviter les entreprises hexagonales.Selon l'Union des exportateurs de céréales, l'Algérie, pour la saison d'exportation 2023-2024, occupe la 4ème place parmi les plus gros acheteurs de blé russe.

