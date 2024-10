https://fr.sputniknews.africa/20241017/baisse-du-prix-du-ciment-les-nigeriens-approuvent-le-geste-des-autorites--1068740129.html

Baisse du prix du ciment: les Nigériens approuvent le geste des autorités

Baisse du prix du ciment: les Nigériens approuvent le geste des autorités

Sputnik Afrique

La baisse des prix du ciment décrétée par les autorités nigériennes semble faire l'unanimité auprès de la population, comme l'a constaté un correspondant de... 17.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-17T21:02+0200

2024-10-17T21:02+0200

2024-10-17T21:02+0200

afrique subsaharienne

niger

économie

construction

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/04/1066362302_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8aabc3c2d5276d641969a97b39cb5952.jpg

Alors que les autorités nigériennes ont fixé un prix plafond sur la tonne de ciment, les citoyens interrogés par Sputnik Afrique se félicitent de cette mesure, en particulier après les inondations qui ont touché le pays."En tant que citoyenne j'encourage vraiment des autorités à continuer dans ce sens. C'est une bonne chose", explique une Nigérienne."C'est une bonne nouvelle. On espère qu'avec le CNSP, chaque Nigérien va avoir sa propre maison. Une maison, c'est d'abord le ciment. Si on arrive à réduire le prix du ciment, on doit aussi l'attendre pour le fer et le sable. Pour le fer, cela se comprend, parce que c'est importé, mais le sable aussi c'est de chez nous", indique un autre passant."C'est une très bonne chose. Nous nous sollicitons maintenant le CNSP pour voir du côté du fer. Parce qu'on ne peut pas faire de construction uniquement avec le ciment. C'est des choses qui vont ensemble", souligne un troisième.

afrique subsaharienne

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, économie, construction