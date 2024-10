https://fr.sputniknews.africa/20241016/niamey-rebaptise-les-rues-et-monuments-portant-des-noms-francais-1068708980.html

Niamey rebaptise les rues et monuments portant des noms français

"La plupart de nos avenues, boulevards, rues portent des noms qui rappellent tout simplement les souffrances et les brimades subies par notre peuple par... 16.10.2024, Sputnik Afrique

Ainsi, l’avenue Charles de Gaulle est désormais renommée Avenue Djibo Bakary, en l’honneur de cette figure politique nigérienne.Le monument dédié aux victimes de la Première et Seconde guerres mondiales devient Bubandey Batama, soit À nos morts en langue djerma. Il rend désormais hommage "à toutes les victimes civiles et militaires de la colonisation à nos jours".Le portrait du commandant et explorateur français Parfait-Louis Monteil est remplacé par une plaque à l’effigie de Thomas Sankara.La place de la Francophonie a été baptisée place de l’Alliance des États du Sahel.Désormais "nous allons faire honneur à nos ancêtres", a résumé le général Assoumane Abdou Harouna, le gouverneur de Niamey.

