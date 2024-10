https://fr.sputniknews.africa/20241016/madagascar-vaste-operation-militaire-de-lutte-contre-le-banditisme-1068705005.html

Madagascar: vaste opération militaire de lutte contre le banditisme

Une vaste opération militaire de lutte contre le banditisme dans le sud de Madagascar a permis la destruction de plus de cinq hectares de cannabis et de huit... 16.10.2024, Sputnik Afrique

madagascar

police

banditisme

afrique subsaharienne

Cette intervention des forces de l'ordre, menée par l'état-major mixte opérationnel régional regroupant les forces militaires, la gendarmerie et la police, a également conduit à la mort de cinq bandits, à l'arrestation de huit individus et à la saisie de trois armes.Par ailleurs, près d'un millier de zébus volés ont été récupérés dans cette opération et seront restitués à leurs propriétaires, selon la même source.Quatre ministres, dont celui des Forces armées, ont fait le déplacement sur le terrain lundi pour superviser et renforcer l'application de la stratégie de l'État en matière de sécurité, visant à assurer la paix dans le sud du pays, a indiqué le ministère.

madagascar, police, banditisme, afrique subsaharienne