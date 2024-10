Le groupement Ouest a libéré la localité de Nevskoїé en République populaire de Lougansk. Il a aussi attaqué cinq brigades ukrainiennes et repoussé cinq contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 430 militaires, mais aussi un obusier M119 américain. Un dépôt de munitions a été anéanti.

Le groupement Sud a continué d'avancer dans les profondeurs du dispositif de défense ennemi, attaquant quatre brigades ukrainiennes et repoussant sept contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 710 militaires, et un obusier M777 américain.

Le groupement Centre a libéré la localité de Krasny Yar en République populaire de Donetsk. Il a également attaqué six brigades ennemies et repoussé dix contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 465 soldats, ainsi qu'un blindé de combat Kirpi turc.

Le groupement Est a occupé des positions plus avantageuses, attaqué trois brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 100 militaires et un canon automoteur Krab polonais.