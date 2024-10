https://fr.sputniknews.africa/20241016/le-zimbabwe-veut-favoriser-les-partenariats-avec-moscou-selon-le-nouveau-chef-de-la-diplomatie--1068721823.html

Le Zimbabwe veut favoriser les partenariats avec Moscou, selon le nouveau chef de la diplomatie

Harare compte contribuer à la prospérité africaine en s'appuyant notamment sur les collaborations avec la Russie. Amon Murwira, nouveau ministre des Affaires... 16.10.2024, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe veut jouer son rôle en tant que "partie de l'Afrique qui va de l'avant", et compte sur le soutien de la Russie. Amon Murwira, nommé chef de la diplomatie zimbabwéenne le 15 octobre, avait parlé à un correspondant de Sputnik Afrique des relations avec la Russie en mars dernier.Le 15 octobre, le Président Emerson Mnangagwa avait désigné Amon Murwira ministre des Affaires étrangères et du Commerce international à la place de Frederick Musiiwa Shava, qui occupe désormais le poste ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et du Développement technologique.

afrique subsaharienne, zimbabwe, économie, partenariat