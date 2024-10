https://fr.sputniknews.africa/20241016/le-prochain-sommet-des-brics-sera-un-defi-a-lhegemonie-de-loccident-selon-un-media-angolais-1068713796.html

Le prochain sommet des BRICS sera un défi à l'hégémonie de l'Occident, selon un média angolais

16.10.2024

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/1b/1068439490_0:148:3074:1877_1920x0_80_0_0_c73eea7c9835dc61695c06742d1570f8.jpg

Le sommet des BRICS, prévu à Kazan pour les 22-24 octobre, sera un défi à l'hégémonie de l'Occident et notamment des États-Unis, note le Novo jornal angolais.Selon le média, le prochain forum démontrera que le groupe, formé par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine en 2009 et complété par l'Afrique du Sud deux ans plus tard, a su élargir davantage ses frontières géographiques et économiques. Il est ainsi devenu une "plateforme d'influence géostratégique solide" capable de rivaliser avec le G7.La rhétorique d'affirmation des BRICS repose sur l'idée que cette organisation représente les peuples les plus pauvres, ou en développement, du Sud global contre l'hégémonie élitiste et privilégiée du Grand Ouest, écrit le média.Et d'ajouter que les États-Unis pourraient prochainement "quitter la scène" puisque la nécessité de réagir aux tensions à Taïwan, en Ukraine et au Moyen-Orient dépassent les capacités de la Maison-Blanche et du Pentagone.Les BRICS pourraient alors remplacer l'ancien ordre mondial basé sur les règles imposées par les États-Unis par un nouveau système des relations internationales "entre égaux" prôné par la Russie et la Chine, conclut le journal.

