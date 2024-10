https://fr.sputniknews.africa/20241016/le-partenariat-russie-afrique-favorise-des-solutions-commerciales-sur-mesure-pour-le-continent-1068714172.html

Le partenariat Russie-Afrique favorise des solutions commerciales sur mesure pour le continent

Le partenariat Russie-Afrique favorise des solutions commerciales sur mesure pour le continent

Sputnik Afrique

Les liens commerciaux entre l'Afrique et la Russie se renforcent, notamment grâce à la coopération entre le Centre russe d'exportation et l'Afreximbank, a... 16.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-16T15:06+0200

2024-10-16T15:06+0200

2024-10-16T15:06+0200

international

commerce

collaboration

exportations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/17/1068389615_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_1e78213604bd96bdda1dc173acc8f363.jpg

Le développement des relations commerciales se fait en partenariat avec le Centre russe d'exportation, qui est aussi actionnaire et membre du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export, ce qui permet de trouver des solutions sur mesure, a expliqué à Sputnik Afrique Eric Monchu Intong, directeur général des relations clients d'Afreximbank, en marge du Forum international des exportations Made in Russia, organisé à Moscou. Grâce à cette coopération, les entreprises russes connaissent les spécificités de leurs clients dans chaque pays africain, permettant un partenariat ciblé, réfléchi et personnalisé, a-t-il ajouté.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, commerce, collaboration, exportations