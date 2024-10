https://fr.sputniknews.africa/20241016/le-gouvernement-francais-a-peur-de-linfluence-de-kemi-seba-sur-la-nouvelle-generation-africaine-1068706586.html

"Le gouvernement français a peur de l'influence de Kémi Séba sur la nouvelle génération africaine"

Sputnik Afrique

Joint par Sputnik Afrique, l’un des collaborateurs de Kémi Séba débriefe la situation, alors que le militant a été arrêté à Paris le 14 octobre. 16.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-16T09:50+0200

2024-10-16T09:50+0200

2024-10-16T09:51+0200

kémi séba

panafricanisme

urgences panafricanistes

république démocratique du congo (rdc)

opinion

france

arrestation

Joint par Sputnik Afrique, Fortifi Lushima, coordinateur national du Mouvement Urgences Panafricanistes en RDC, estime que chaque personne qui "décide de combattre l'impérialisme français sur les territoires africains a toujours été la cible des services français".Les autorités françaises n’ont pas encore communiqué les raisons de l’arrestation, précise Fortifi Lushima. Pour "éclairer l’opinion internationale", l’avocat Juan Branco tiendra prochainement une conférence de presse, dit-il.Kémi Séba est entré sur le territoire français légalement. Le fondateur de l’ONG Urgences Panafricanistes disposait "d'un visa Schengen de type D qui lui permettait de circuler partout dans l'espace Schengen"."Le gouvernement français a peur de l'influence de Kémi Séba sur la nouvelle génération africaine ", considère-t-il.Cette interpellation, que le collaborateur de Kémi Séba qualifie d’"honteuse", s’inscrit dans la stratégie "qui vise à discréditer et à nuire aux personnalités africaines et à nos activistes africains qui combattent la politique occidentale en Afrique, et la France-Afrique". "Si quelque chose de mal arrivait à M. Kémi Séba, sachez que la jeunesse africaine, la nouvelle génération africaine, le peuple noir dans sa globalité, prendra pour responsable la France", déclare-t-il. "Si quelque chose arrive à Kémi Séba, les intérêts français ne resteront pas intacts sur le sol africain".

