https://fr.sputniknews.africa/20241016/la-presidentielle-us-un-heritage-de-lepoque-esclavagiste-1068722120.html

La présidentielle US, un "héritage de l'époque esclavagiste"

La présidentielle US, un "héritage de l'époque esclavagiste"

Sputnik Afrique

Le principe antidémocratique de l'élection présidentielle américaine est un héritage de l'époque esclavagiste, estiment deux professeurs des relations... 16.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-16T20:48+0200

2024-10-16T20:48+0200

2024-10-16T20:48+0200

états-unis

élection présidentielle

campagne présidentielle

présidentielle américaine 2024

opinion

pouvoir des oligarques

oligarques

oligarchie

carlos eduardo martins

esclavage

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/01/1045427547_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_957aaa32458752232307b2649001f6de.jpg

Les États-Unis, qui se veulent "champions de la démocratie", organisent leur 60e présidentielle, le vote populaire est prévu pour le 5 novembre. Contrairement à de nombreux pays, le Président n'y est pas élu au suffrage direct et celui qui obtient le plus de voix lors du vote populaire, ne remporte pas forcément le scrutin. Ce principe est hérité de l'époque de l'esclavage, ont déclaré deux experts à Sputnik.Collège électoral vs vote populaireLe système de vote indirect crée un écart entre les résultats du vote populaire et celui des grands électeurs, rappelle à Sputnik Carlos Eduardo Martins, spécialiste du Conseil latino-américain des sciences sociales (CLACSO) et professeur associé à l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ).Sur les 50 États américains, seuls deux disposent de lois déterminant la répartition proportionnelle des votes des grands électeurs. Dans les 48 autres Etats, "celui qui obtient 51% des voix lors du vote populaire, reçoit les voix de tous les membres du Collège électoral".Par exemple, en 2000, Al Gore recueilli la majorité des suffrages populaires sur l'ensemble des États (plus de 500.000 voix d'avance), mais c'est George W.Bush qui a été proclamé Président.En 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton a remporté le vote populaire, mais a perdu face à Donald Trump lors du vote du collège électoral.Un système conçu pour favoriser le vote des BlancsLe Collège électoral a été créé à l’époque de l’esclavage pour empêcher les États du Sud, qui comptaient un grand nombre d’esclaves n’ayant pas le droit de vote, d’être pleinement représentés au sein du pouvoir exécutif fédéral.Oligarchie américainePour mener leur campagne électorale, les candidats à la présidence américaine doivent choisir le type de financement: public ou privé, note Roberto Goulart Menezes, professeur de relations internationales à l'Université de Brasilia (UnB)."Le financement privé des campagnes électorales est absolument essentiel au résultat des élections", confirme Carlos Eduardo Martins."Ce n'est donc pas pour tout le monde, c'est un système capitaliste et oligarchique qui soutient des structures qui limitent la capacité de la population à influer directement sur ses représentants", conclut l'expert.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, élection présidentielle, campagne présidentielle, présidentielle américaine 2024, opinion, pouvoir des oligarques, oligarques, oligarchie, carlos eduardo martins, esclavage