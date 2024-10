https://fr.sputniknews.africa/20241016/interpellation-de-kemi-seba-la-strategie-de-paris-vise-a-discrediter-les-activistes-africains-1068717180.html

Interpellation de Kémi Séba: "La stratégie de Paris vise à discréditer les activistes africains"

Interpellation de Kémi Séba: "La stratégie de Paris vise à discréditer les activistes africains"

Le président de l'ONG Urgences panafricanistes Kémi Séba a été arrêté sur le territoire français.Au micro de Sputnik Afrique, Fortifi Lushima, coordinateur

Le président de l'ONG Urgence panafricaniste Kémi Séba a été arrêté sur le territoire français.Au microde Sputnik Afrique, Fortifi Lushima, coordinateur national du mouvement Urgences panafricanistes en RDC a commenté cette arrestation.

"L'interpellation à Paris du président de l'ONG Urgences panafricanistes, Kémi Séba , s'inscrit dans une suite logique de la stratégie mise en œuvre par l'école de guerre économique française. Cette stratégie qui vise à discréditer et à nuire aux personnalités africaines, aux activistes africains qui combattent la politique occidentale en Afrique, qui combattent la France-Afrique", a déclaré Fortifi Lushima dans notre nouveau podcast de Zone de Contact.Retrouvez également dans ce numéro:-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste politique nigérien, sur la déchéance de nationalité prise par les autorités nigériennes à l'encontre de 9 ex-responsables proches de l'ancien président nigérien déchu;-Jenfan Muswere, ministre zimbabwéen de la Publicité, de l'Information et des Services de radiodiffusion sur la stratégie du pays en matière d'accès à l'information et de souveraineté des médias et sur l'intérêt du pays aux BRICS;-Teferet Tchoffa, femme d'affaires camerounaise, Slauzy Mogami, présidente des Leading Ladies of Africa et Christian Ouedroago, président du Club d'Affaires et d'amitié russo-burkinabé sur le forum "Made in Russia".

