https://fr.sputniknews.africa/20241015/rue-du-fleuve-senegal-le-gouvernement-est-mobilise-pour-aider-les-sinistres-1068704278.html

Сrue du fleuve Sénégal: le gouvernement est mobilisé pour aider les sinistrés

Сrue du fleuve Sénégal: le gouvernement est mobilisé pour aider les sinistrés

Sputnik Afrique

Alors qu'une inondation sans précédent depuis 1961 frappe le Sénégal, une délégation ministérielle s'est rendue dans plusieurs localités sinistrées. 15.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-15T22:47+0200

2024-10-15T22:47+0200

2024-10-15T22:47+0200

sénégal

inondation

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/1d/1068061995_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_d93414e6f05824f5303db50d3469ef52.jpg

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, et la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dieye, se sont rendus le 14 octobre dans le département de Bakel pour évaluer les dégâts et aider les familles touchées par la crue du fleuve Sénégal, relate RTS. La délégation gouvernementale était attendue ce 15 octobre à Matam.La crue, aggravée par le lâchage du barrage de Manantali et des précipitations exceptionnelles, a submergé les écoles, les édifices publics et de nombreuses habitations, paralysant les activités quotidiennes des habitants. Selon les autorités, ce phénomène est lié aux changements climatiques, avec des débits d’eau jamais enregistrés depuis 1961.

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sénégal, inondation, afrique subsaharienne