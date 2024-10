Les recrues ukrainiennes s'entraînent sans missiles sur les systèmes antichar, selon un prisonnier

"On nous a emmenés qu'une seule fois sur un champ de tir pour nous montrer comment tirer avec ces complexes de missiles antichars. Nous étions censés avoir un Milan, mais ils ne nous l'ont jamais donné parce qu'il n'y a pas de missiles pour lui. Alors, on nous a juste montré comment il tirait et c'était la fin de notre formation", a-t-il indiqué.