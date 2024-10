https://fr.sputniknews.africa/20241015/les-pays-du-sud-sont-les-marches-de-lavenir-selon-le-premier-ministre-russe-1068688089.html

Les pays du Sud sont "les marchés de l'avenir", selon le Premier ministre russe

Même sans les sanctions occidentales, Moscou réorienterait progressivement ses exportations vers les pays du Sud, a indiqué Mikhaïl Michoustine lors du forum... 15.10.2024, Sputnik Afrique

russie

exportations

sud global

mikhaïl michoustine

marché

La Chine, l'Inde et l'Égypte sont ainsi les principaux marchés des exportations russes, selon Mikhaïl Michoustine."Bien sûr, nous devons développer ces marchés. Et nous devons le faire de manière que, outre les avantages, nos contreparties soient absolument sûres qu'un fournisseur russe soit synonyme de fiabilité, de possibilité de coopération à long terme et de qualité", a-t-il conclu.

russie

sud global

2024

