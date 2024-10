https://fr.sputniknews.africa/20241015/les-instances-du-foot-africain-preoccupees-apres-lincident-de-lequipe-nigeriane-en-libye--1068691833.html

Les instances du foot africain préoccupées après l'incident de l'équipe nigériane en Libye

Les instances du foot africain préoccupées après l'incident de l'équipe nigériane en Libye

Sputnik Afrique

La Confédération Africaine de Football a déploré le traitement infligé à l'équipe nationale nigériane, rapporte un communiqué de l'institution. Les joueurs et... 15.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-15T13:12+0200

2024-10-15T13:12+0200

2024-10-15T13:12+0200

international

football

nigeria

libye

aéroport

confédération africaine de football (caf)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/01/1056364141_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_e461e3064d579e8bd8804f1b77d62f4b.jpg

La Confédération Africaine de Football a pointé du doigt les "expériences inquiétantes et inacceptables" de l'équipe nigériane dans un aéroport de Libye, rapporte un communiqué de l'institution. L'affaire a été transmise au Conseil de discipline de la structure pour enquête.Ce 14 octobre, la Fédération nigériane de football avait indiqué que l'équipe était restée pendant plus de 12 heures sans eau, sans nourriture et sans communication dans un aéroport libyen. L'équipe a finalement annoncé qu'elle ne serait pas en mesure de jouer le match contre la Libye ce 15 octobre.

nigeria

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, football, nigeria, libye, aéroport, confédération africaine de football (caf)