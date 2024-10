https://fr.sputniknews.africa/20241015/le-systeme-de-paiement-des-brics-a-deux-avantages-selon-un-chercheur-libanais-1068699384.html

Le système de paiement des BRICS a deux avantages, selon un chercheur libanais

15.10.2024

Le système de paiement pour les BRICS, qui sera annoncé lors du prochain sommet du groupe à Kazan va permettre de rompre avec la domination des moyens d'échange sous contrôle américain, a expliqué à Sputnik Mohammed Seifeddine, chercheur libanais en relations internationales.Selon lui, c'est aussi "une étape vers le renforcement des pays qui cherchent à protéger leur souveraineté et leur liberté dans les échanges commerciaux et financiers et cela attire et encourage de nombreux pays".L'initiative n'est cependant pas aisée et pourrait provoquer des pressions de la part de l’Occident, le projet pouvant devenir une menace pour le système financier international qu'il contrôle.Face aux contradictions du système actuel, une alternative "se développera de manière pacifique ou violente", conclut l'expert.Le prochain sommet des BRICS aura lieu dans la république russe du Tatarstan du 22 au 24 octobre.

