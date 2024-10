https://fr.sputniknews.africa/20241015/le-potentiel-des-brics-est-enorme-et-la-russie-devrait-y-jouer-un-role-plus-important--1068695450.html

Le potentiel des BRICS est "énorme", et la Russie devrait y jouer "un rôle plus important"

Le potentiel des BRICS est "énorme", et la Russie devrait y jouer "un rôle plus important"

Sputnik Afrique

C’est l’opinion d’un économiste russe interrogé par Sputnik en amont du sommet des BRICS qui débutera la semaine prochaine dans la ville russe de Kazan. 15.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-15T17:02+0200

2024-10-15T17:02+0200

2024-10-15T17:02+0200

brics

russie

sommet

opinion

membres

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/1c/1066778896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f99abd468e7c6f70904ebc4fb4cfdc86.jpg

"Il ne s’agit pas ici de domination", explique Albert Bakhtisine, directeur de l'Institut central d'économie et de mathématiques de l'Académie des sciences de Russie. "C’est juste que chaque équipe doit avoir son propre soi-disant meneur de jeu, qui génère des idées et stimule leur mise en œuvre. Au stade actuel, la Russie pourrait assumer ce rôle", ajoute-t-il.Lors du sommet de Kazan, "au moins un prototype d'un nouveau système de paiement alternatif pour les BRICS devrait être proposé, et il est logique que l'initiative vienne de notre pays", poursuit-il.Enfin, "il faudra non seulement décider des critères d'admission des nouveaux membres aux BRICS, mais aussi prescrire les préférences qu'ils recevront s'ils adhèrent à l'association".En guise d’exemple, Albert Bakhtisine évoque les concessions commerciales, l’exonération des droits de douane sur l’achat de certains produits, les échanges de technologies, la libre circulation de la main-d'œuvre, la suppression des visas pour les spécialistes, experts, étudiants et enseignants."Les BRICS doivent être imprégnés d’une signification spécifique. Dans ce cas, l’alliance se développera non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Après tout, son potentiel est énorme", résume-t-il.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, russie, sommet, opinion, membres