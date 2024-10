Le plus grand musée du monde est sur le point d'ouvrir ses portes en Egypte - photos

https://fr.sputniknews.africa/20241015/le-plus-grand-musee-du-monde-est-sur-le-point-douvrir-ses-portes-en-egypte---photos-1068698949.html

Le nouveau Grand Musée égyptien de Gizeh est prêt à accueillir des visiteurs pour un essai le 16 octobre, annonce un correspondant de Sputnik qui a pu visiter le musée ce mardi 15 octobre.À l'entrée du musée se trouve une statue du célèbre pharaon Ramsès II, de 11 mètres et de plus de 80 tonnes. Le monument a été transféré dans cet endroit en 2006.En montant au 1er étage, les visiteurs se voient présenter d'autres statues et pièces transférées de divers musées égyptiens. Lors de la visite, les journalistes ont pu découvrir dix des 12 salles prêtes pour l'ouverture test.Le musée dont l'édifice de 90.000 m2 est situé sur un terrain d'environ 50 hectares, est considéré comme le plus grand au monde. Il a devancé le Louvre qui a une superficie de 73.000 m2.Le musée dont la construction a débuté en 2005 est aussi considéré comme la plus grande collection au monde consacrée à l'histoire d'une civilisation. Ses collections comptent actuellement 57.000 objets, a expliqué à Sputnik Isa Zeidan, directeur exécutif chargé de la restauration et du déplacement des monuments.Une salle est notamment dédiée aux trésors de la tombe du pharaon Toutankhamon. Un musée pour enfants, des ateliers et laboratoires de restauration, un centre de conférence, des cafés, des restaurants parcs ont aussi été construits au sein de la structure.Selon le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouli ce musée sera "le cadeau de l’Égypte au monde".

