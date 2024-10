https://fr.sputniknews.africa/20241015/le-plus-ancien-parc-national-de-lafrique-a-perdu-plus-de-moitie-de-la-population-animale-1068697640.html

Le plus ancien parc national de l’Afrique a perdu plus de moitié de la population animale

Suite à la résurgence de la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, le parc national des Virunga a perdu plus de moitié de la population animale, a déclaré le...

Il parle de la situation dans le parc national des Virunga, dans l’Est de la RDC, d’une superficie d’environ 8.000 km carrés."Les groupes armés exercent leurs activités généralement dans les aires protégées, dont le parc des Virunga", a indiqué Jules Mayifilua, directeur des parcs, domaines et réserves de l’ICCN, relate Actualité.cd. "Le pourcentage, c'est au-delà de 50%, c'est un danger. Nous lisons toutes les conséquences qui s'ensuivent. Le parc des Virunga, aujourd'hui ce n'est plus le parc que j'ai connu autrefois. Nous restons avec une petite partie", a-t-il déploré.Le nombre de gros mammifères, de grands fauves a ainsi fortement diminué.De plus, le parc déplore la mort de plusieurs de ses gardiens qui "ont laissé des veuves et des orphelins", a-t-il ajouté.Le groupe armé M23 est redevenu actif dans l’Est de la RDC dès fin 2021. A partir de 2022, le mouvement intensifie son offensive dans la région du Nord-Kivu, prenant le contrôle de zones stratégiques.

