Le Kenya annonce un premier décès lié à la variole du singe

Le Kenya annonce un premier décès lié à la variole du singe

Une personne est morte au Kenya après une infection à la variole du singe, mais elle présentait des complications préexistantes à la maladie, a annoncé à la... 15.10.2024, Sputnik Afrique

Treize cas d'infection à la variole du singe ont été enregistrés au Kenya, mais l'un des patients est décédé, a annoncé en conférence de presse Patrick Amoth, directeur général de la santé.La victime souffrait de complications préexistantes.Huit autres patients ont guéri et sont rentrés chez eux, alors que quatre sont toujours en soins, a précisé le responsable.Cette année, l'Afrique a signalé 35.525 cas de variole du singe pour 996 décès, selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).La RDC et le Burundi sont les pays les plus touchés avec respectivement 30.766 et 1.368 cas recensés.

