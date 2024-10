https://fr.sputniknews.africa/20241015/cest-effrayant-des-refugies-libanais-du-monastere-saydet-al-najat-temoignent-1068693295.html

"C'est effrayant": des réfugiés libanais du monastère Saydet al-Najat témoignent

Des réfugiés du sud-Liban, peuplé principalement de musulmans, ont trouvé refuge dans le monastère chrétien de Saydet al-Najat après les bombardements... 15.10.2024, Sputnik Afrique

liban

réfugiés

monastère

Les bombardements israéliens ont contraint plus d’un million de Libanais à fuir à travers le pays et à l’étranger. Certains ont trouvé refuge au monastère chrétien de Saydet al-Najat, comme l'explique à Sputnik l'abbé Gabriel Khairulla.Certains réfugiés comparent la situation libanaise aux événements de Gaza, déplorant les pertes humaines et matérielles.Salma el-Hayek, raconte comment elle et sa famille ont dû fuir une deuxième fois leur domicile, après l'avoir déjà abandonné en 2006, face à d'autres opérations israéliennes.

