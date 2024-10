https://fr.sputniknews.africa/20241014/une-etude-scientifique-montre-lefficacite-de-la-plante-artemisia-afra-contre-la-tuberculose-1068679648.html

Une étude scientifique montre l’efficacité de la plante Artemisia afra contre la tuberculose

Une étude scientifique montre l’efficacité de la plante Artemisia afra contre la tuberculose

Une molécule d'Arthémisia afra, buisson vivace originaire du Sud-Est de l'Afrique, peut tuer la mycobactérie responsable de la tuberculose.

Le composé en question est un O-méthylflavone. Isolé par les chercheurs, il est capable d’inhiber la mycobactérie à la fois dans son état actif et dans son état dormant.Ces travaux constituent une première étape prometteuse dans la recherche de nouveaux traitements contre la tuberculose, selon Joshua Kellogg, l’un des auteurs."Maintenant que nous avons isolé ce composé, nous pouvons aller de l’avant en examinant et en expérimentant sa structure pour voir si nous pouvons améliorer son activité et la rendre encore plus efficace contre la tuberculose", a-t-il indiqué.Les travaux ont été menés par une équipe de l’université d'État de Pennsylvanie et de l'Institut polytechnique de Worcester (État-Unis).

