Une adhésion aux BRICS présenterait de nombreux avantages au Zimbabwe

Une adhésion aux BRICS présenterait de nombreux avantages au Zimbabwe

Une entrée dans les BRICS pourrait profiter au commerce et à la croissance industrielle zimbabwéenne, a déclaré à Sputnik Afrique Jenfan Muswere, ministre... 14.10.2024, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe partage des liens historiques avec plusieurs pays des BRICS et une adhésion offrirait de nombreuses opportunités, a déclaré à Sputnik Afrique Jenfan Muswere, ministre zimbabwéen de la Publicité, de l'Information et des Services de radiodiffusion. Le responsable a aussi souligné les défis posés par un paysage médiatique dominé par des récits "occidentalisés", souvent alimentés par une désinformation qui vise à saper les perspectives africaines. Le gouvernement a pris des mesures pour donner aux Zimbabwéens un accès à la technologie et à l'information, en s'attaquant à l'impérialisme des médias sociaux et en travaillant sur des solutions locales en matière de souveraineté des données, a ajouté le ministre.

