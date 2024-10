https://fr.sputniknews.africa/20241014/le-nigeria-remet-au-benin-le-premier-navire-renove-sur-les-six-prevus--1068673953.html

Le Nigeria remet au Bénin le premier navire rénové sur les six prévus

Le Nigeria remet au Bénin le premier navire rénové sur les six prévus

Sputnik Afrique

La cérémonie de remise de ce navire, le PENDJARI 900, a eu lieu le 9 octobre à Lagos, rapporte Military Africa. 14.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-14T12:45+0200

2024-10-14T12:45+0200

2024-10-14T12:45+0200

afrique subsaharienne

nigeria

bénin

groupe naval

rénovation

navires

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104157/83/1041578397_0:232:1920:1312_1920x0_80_0_0_d1d339cfe7ddbe90e2459838d1190f78.jpg

"Nous avons l’intention de le déployer dans notre espace maritime. Le Nigeria et le Bénin sont dans la même zone E, et nous sommes confrontés aux mêmes menaces", a déclaré Goussanou Bernard, chef des opérations de la marine béninoise.L’accord entre les marines nigériane et béninoise sur la réparation de 6 navires a été conclu en mars. Les travaux son menés par le chantier naval nigérian NDL.

afrique subsaharienne

nigeria

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, bénin, groupe naval, rénovation, navires