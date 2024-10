https://fr.sputniknews.africa/20241014/le-ministre-de-la-communication-de-la-republique-du-congo-a-ouvert-le-cours-sputnikpro-1068680644.html

Le Ministre de la communication de la République du Congo a ouvert le cours SputnikPro

Le Ministre de la communication de la République du Congo a ouvert le cours SputnikPro

Le cours de formation SputnikPro pour les journalistes de la République du Congo a été lancé vendredi. Le groupe de presse local La Nouvelle République est... 14.10.2024, Sputnik Afrique

Thierry Lezin Moungalla, Ministre en charge de la communication et des médias, s'est adressé aux participants et aux organisateurs par la vidéo de salutation. Ambassadeur de Russie en République du Congo Ilias Iskandarov a déclaré dans le message vidéo: Les professionnels des médias congolais ont participé en ligne aux ateliers organisés par leurs confrères de Sputnik Afrique. Anna Kalinkina, rédactrice en chef des médias sociaux, a démontré les possibilités d'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans les médias, et le correspondant Anthony Lefebvre a partagé ses propres techniques créatives en tant qu'auteur de podcasts. Le cours s'est poursuivi avec des formations par les experts congolais, organisées par La Nouvelle République.

