Harare connaît une croissance économique rapide malgré les sanctions occidentales, dit un ministre

Harare connaît une croissance économique rapide malgré les sanctions occidentales, dit un ministre

Cette évolution est attribuée à la politique étrangère du Zimbabwe, a déclaré à Sputnik Afrique Jenfan Muswere, ministre de la Publicité, de l'Information et...

"Ce qui est d'une grande importance, c'est la politique étrangère du Zimbabwe, qui est l'ami de tous et l'ennemi de personne", selon le ministre.Jenfan Muswere met en avant la relation de longue date entre Harare et Moscou: "La Russie a joué un rôle central en fournissant une assistance morale, diplomatique et militaire aux pays africains afin de renverser le colonialisme". Il rappelle que l’URSS avait fourni un soutien financier important aux Zimbabwéens afin qu’ils aient le droit à l’autodétermination.Alors que le Zimbabwe et la Russie sont actuellement soumis à de sévères sanctions économiques occidentales, le ministre souligne la nécessité de mettre en œuvre plusieurs protocoles d’accord pour un "gain économique global pour nos pays respectifs".De plus, le pays africain veut "créer un écosystème durable pour le développement des industries médiatiques", et dans cet objectif, le ministère zimbabwéen de l’Information collabore étroitement avec Moscou.

