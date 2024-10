https://fr.sputniknews.africa/20241014/can-2025-le-burkina-faso-premier-pays-qualifie-1068670762.html

CAN-2025: le Burkina Faso premier pays qualifié

Mohamed Konaté (5e) et Bertrand Traoré (90+4, sur penalty), attaquant de Chelsea, Lyon, Aston Villa et Villarreal, aujourd'hui à l'Ajax Amsterdam, ont marqué... 14.10.2024, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso est le premier pays à valider son ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 grâce à sa victoire contre le Burundi (2-0), dimanche à Abidjan. Après quatre journées, le Burkina Faso compte trois victoires et un match nul en tête du groupe L, avec 10 points soit trois de plus que le Sénégal (2e). La CAN 2025 se jouera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L'équipe du Maroc est qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, compostera son billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations s'il bat le Malawi mardi.

