Une région russe a livré 24 tonnes de crème glacée au Sénégal en septembre

Les desserts ont été fabriqués dans région de Vologda, à 400 kilomètres au nord du Moscou, a rapporté le gouverneur. 13.10.2024, Sputnik Afrique

La région produit plus de 30.000 tonnes de glaces par an qui se déclinent en plus de 200 articles. En 2024, les entreprises de Vologda ont envoyé leurs produits dans 23 pays pour un montant dépassant les 35 millions de dollars. Ces partenariats ont été noués dans le cadre du projet régional visant à favoriser les exportations agro-alimentaires.

