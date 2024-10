https://fr.sputniknews.africa/20241013/un-soldat-avec-un-chevron-us-repere-parmi-des-militaires-ukrainiens-elimines-par-des-russes---video-1068662343.html

Un soldat avec un chevron US repéré parmi des militaires ukrainiens éliminés par des Russes - vidéo

Un soldat avec un chevron US repéré parmi des militaires ukrainiens éliminés par des Russes - vidéo

Un militaire avec un chevron américain a été repéré dans un groupe de reconnaissance ukrainien éliminé par des troupes russes, a appris Sputnik auprès d'une... 13.10.2024, Sputnik Afrique

Celui-ci n'avait aucun document sur lui, mais il est possible que l'homme tué soit un mercenaire professionnel et un ancien militaire américain, a déclaré à Sputnik un représentant des forces de l'ordre russes.Les faits ont eu lieu sur l'axe de Kharkov. Les images en question ont été mises à disposition de Sputnik.Mercenaires étrangers en UkraineFormée par l’Occident, "La Légion internationale" de l'Ukraine compte maintenant 18.000 personnes venant de plus de 85 pays, a précédemment déclaré le chef du Service fédérale de sécurité russe.Parmi les mercenaires étrangers, la plupart viennent de Pologne, de France et de Géorgie. D’après la Défense russe, plusieurs milliers de mercenaires ont déjà été éliminés.

