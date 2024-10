https://fr.sputniknews.africa/20241013/trois-autres-pays-africains-sont-desormais-accessibles-sans-visa-aux-beninois-1068661506.html

Trois autres pays africains sont désormais accessibles sans visa aux Béninois

Sputnik Afrique

Ce sont Maurice, Sao Tomé et Principe et les Seychelles, précise le gouvernement du Bénin dans un communiqué du 10 octobre. 13.10.2024, Sputnik Afrique

Cette décision a été prise en marge de la 79ème Assemblée générale de l’Onu, précise-t-il. Outre ces États du continent africain, l’exemption concerne également le Belize, le Commonwealth de la Dominique et la Grenade.Cotonou s’est déclaré reconnaissant envers ces "nations partenaires pour leur coopération" et a réitéré son intention de poursuivre cette politique d’ouverture. Le pays vise à améliorer la mobilité des personnes et à mieux se représenter au monde.Au Bénin, l’exemption de visas concerne aussi d’autres pays africains: l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Congo, le Gabon, le Maroc, la Namibie, le Rwanda, la RCA, le Tchad, la Tunisie.

