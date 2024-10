https://fr.sputniknews.africa/20241013/lautosuffisance-alimentaire-sera-une-realite-au-burkina-faso-a-estime-un-gouverneur-local-1068663363.html

L’autosuffisance alimentaire "sera une réalité au Burkina Faso", a estimé un gouverneur local

En effet, la région du Nord devrait fournir plus de 500.000 tonnes de produits, selon une estimation officielle faite le 11 octobre après la visite du... 13.10.2024, Sputnik Afrique

Issouf Ouédraogo s’est rendu dans la commune d'Ouahigouya pour "s'enquérir de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique" lancée par le Chef de l’État, précise le communiqué du gouvernorat. D'après les prévisions, l'exploitation visitée s'étendant sur 100 ha "pourrait générer un peu plus de 40 millions (FCFA) de recette brute". Et de rappeler que le capitaine Traoré a mis l'accent sur l'agriculture pour arriver à l'autosuffisance alimentaire.

