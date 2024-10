https://fr.sputniknews.africa/20241013/la-cote-divoire-et-le-ghana-veulent-booster-leur-cooperation-strategique-dans-differents-domaines-1068662183.html

La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent booster leur coopération stratégique dans différents domaines

La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent booster leur coopération stratégique dans différents domaines

La Côte d’Ivoire et le Ghana ont fait part, vendredi à Abidjan, de leur détermination à promouvoir davantage leur coopération stratégique dans différents... 13.10.2024, Sputnik Afrique

C’est ce qui ressort des travaux de la 1ère Conférence au Sommet de l’Accord de Partenariat Stratégique (APS) Côte d’Ivoire-Ghana, co-présidée par le président ivoirien, Alassane Ouattara et son homologue du Ghana, Addo Dankwa Akufo- Addo, en présence des membres des gouvernements et des experts des deux pays.Cité dans une note de la présidence ivoirienne, M. Ouattara a souligné que la tenue de la 1ère Session de cet Accord, signé à Accra (Ghana) le 17 octobre 2017, témoigne de l’excellence des relations d’amitié et de coopération que les deux États entretiennent depuis de longue date.Il a fait savoir que la signature de l’APS a pour ambition de raffermir et d’harmoniser les politiques et initiatives d’intérêt commun entre la Côte d’Ivoire et le Ghana dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité, l’économie du cacao, l’environnement, l’exploitation minière et les politiques économiques.La réunion d’Abidjan, rappelle M. Ouattara, se tient dans un contexte régional marqué par des menaces et défis multiformes qui interpellent et exigent une grande mutualisation des efforts pour lutter et agir ensemble contre les menaces terroristes et transfrontalières, la contrebande des produits agricoles, mais aussi pour minimiser l’impact du changement climatique et éradiquer le phénomène de l’orpaillage illégal.Au plan économique, il a fait observer que le volume des échanges commerciaux est relativement faible, d’autant qu’il ne reflète ni le potentiel des deux pays ni le niveau de leurs ambitions, estimant indispensable de mettre en place des politiques favorables à un environnement économique et commercial attractif, tout en accélérant les réformes et en mettant en œuvre des politiques de convergence en vue de renforcer la coopération monétaire et financière.Sur un autre registre, le président ivoirien a passé en revue les nombreux conflits à travers le monde et en a appelé à une résolution rapide de ces crises par le dialogue.Intervenant à son tour, le président Ghanéen a salué la tenue de cette 1ère Session de l’APS, une rencontre historique selon lui, d’autant que les résultats de ce partenariat sont déjà visibles et impactent la vie des populations des deux pays respectifs.Il a mis en exergue la qualité des relations de coopération et l’esprit d’unité entre le Ghana et la Côte d’Ivoire, en précisant que de nos jours, aucun pays ne peut évoluer et prospérer seul sur le chemin du développement économique et social, avant de mettre en relief les efforts déployés conjointement par les deux pays en matière d’économie cacaoyère.Au plan sous-régional, il a relevé tous les défis auxquels les deux pays font face, notamment les défis de la sécurité, du terrorisme, de l’instabilité politique et de la démocratie, avant de focaliser sur les défis économiques et commerciaux.

