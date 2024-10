https://fr.sputniknews.africa/20241013/des-militaires-ukrainiens-se-fachent-avec-des-mercenaires-etrangers-mieux-approvisionnes--1068661829.html

Des militaires ukrainiens se fâchent avec des mercenaires étrangers mieux approvisionnés

"Un soldat ukrainien nous a même dit qu'il y avait eu un affrontement avec des mercenaires polonais. Parce qu'on leur envoie tout avec de l'aide humanitaire... 13.10.2024

donbass. opération russe

occident

mercenaires

kiev

ukraine

légion étrangère

militaires

De plus, les mercenaires et les militaires de Kiev sont assis dans des tranchées séparées, a-t-il noté. Selon lui, les soldats des forces armées ukrainiennes sont également beaucoup moins bien entraînés.Formée par l’Occident, "La Légion internationale" de l'Ukraine compte maintenant 18.000 personnes venant de plus de 85 pays, a précédemment déclaré le chef du Service fédérale de sécurité russe.Parmi les mercenaires étrangers, la plupart viennent de Pologne, de France et de Géorgie. D’après la Défense russe, plusieurs milliers de mercenaires ont déjà été éliminés.

occident

kiev

ukraine

occident, mercenaires, kiev, ukraine, légion étrangère, militaires