Cauchemar à Beyrouth: une Brésilienne raconte sa fuite sous une pluie de bombes

"Tout ce que nous entendions, c'était des bombardements, des avions qui volaient au-dessus de nos têtes, et nous ressentions les secousses", Amanda Kaddissi... 13.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-13T14:04+0200

2024-10-13T14:04+0200

2024-10-13T14:14+0200

opinion

liban

beyrouth

israël

dubaï

bombardements

Les moments éprouvants ont ravivé le traumatisme de la guerre du Liban en 2006 et ont poussé cette guide touristique à prendre son fils de 14 ans et à partir. Par ailleurs, elle en vivra d'autres en voyant des images de désolation et les habitants désemparés sur le chemin de l'aéroport. Aujourd'hui Amanda Kaddissi tente de refaire sa vie à Dubaï. Si elle n'y arrive pas, elle envisage de retourner au Brésil ou essayer ailleurs, mais pas au Liban. Selon elle, la guerre vient de commencer et la fin n'est pas pour bientôt.

