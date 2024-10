https://fr.sputniknews.africa/20241012/quatre-pays-africains-vont-cooperer-avec-la-russie-en-matiere-des-droits-de-lhomme-1068654979.html

Quatre pays africains vont coopérer avec la Russie en matière des droits de l’Homme

Ce sont le Kenya, le Congo, le Nigeria et la Sierra Leone dont les représentants ont signé le 11 octobre à Moscou des accords de coopération avec la partie...

"Grâce à la signature de ces mémorandums, nous pourrons mieux nous concentrer sur la sensibilisation juridique et, surtout, aider les gens", a déclaré la Commissaire russe aux droits de l'homme, Tatiana Moskalkova. Outre le renforcement des relations dans la protection des libertés de l’Homme, les pays concernés pourront recevoir et examiner les plaintes des ressortissants d'autres États signataires. La médiatrice russe a mis en avant la grande expérience de ses collègues dans la lutte contre la discrimination et le génocide. Elle a exprimé la volonté d'unir les efforts pour lutter contre ces phénomènes et garantir le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

