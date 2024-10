https://fr.sputniknews.africa/20241012/mali-au-moins-177-morts-dans-des-inondations-depuis-le-debut-de-lhivernage-1068651836.html

Mali: au moins 177 morts dans des inondations depuis le début de l'hivernage

Mali: au moins 177 morts dans des inondations depuis le début de l'hivernage

Au moins 177 personnes ont perdu la vie dans les inondations survenues au Mali depuis le début de l'hivernage, selon un bilan dressé vendredi par le Comité

Le comité a dénombré 656 cas d'inondations, qui ont fait 148 blessés, entraîné l'effondrement de 37.999 maisons et affecté 264.646 personnes pour 47.955 familles touchées.Selon le ministère malien de l'Education nationale, 128 écoles publiques étaient occupées par des personnes sinistrées, 167 écoles publiques étaient encore inondées et 256 établissements scolaires s'étaient effondrés.Les averses se poursuivent dans le pays, provoquant des crues des principaux cours d'eau et de leurs affluents.Face à la situation, les autorités maliennes ne cessent d'exhorter la population à évacuer les zones riveraines, à libérer les emprises et les voies d'écoulement des eaux ainsi que les zones à risque d'éboulement, à éviter de s'engager sur une route ou une ruelle inondée à pied comme à moto ou en voiture, à s'éloigner des berges d'un cours d'eau en crue et à s'abriter dans un bâtiment ou un espace couvert en cas de forte pluie. Le gouvernement malien a décrété depuis le 23 août "l'état de catastrophe nationale" sur l'ensemble du pays, une décision qui a entraîné le report de la rentrée scolaire du 1er octobre au 4 novembre.

