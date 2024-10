https://fr.sputniknews.africa/20241012/louganda-et-la-rca-ont-lintention-de-construire-une-route-transnationale-1068653291.html

L'Ouganda et la RCA ont l’intention de construire une route transnationale

L'Ouganda et la RCA ont l’intention de construire une route transnationale

Ce projet a été annoncé à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance de l’Ouganda par le Président Yoweri Museveni. 12.10.2024, Sputnik Afrique

La route pourrait s’étendre sur plus de 1.100 km. Elle devrait traverser Arua, région bordant la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud.Or, Kampala a signé un accord avec Bangui pour encourager la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud à construire des routes reliant la RCA à l'Ouganda.Le Président ougandais a demandé à Uganda Airlines d'étudier la possibilité d'établir des vols vers la RCA pour renforcer davantage la connexion entre les deux pays. Son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a exprimé son admiration pour le développement de l'Ouganda, le qualifiant d'inspiration pour son pays. Pour l’heure, ni le coût du projet ni la date de lancement des travaux ne sont connus.

