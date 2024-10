https://fr.sputniknews.africa/20241012/la-technologie-spatiale-peut-aider-lafrique-a-relever-les-defis-climatiques-selon-un-responsable-1068659646.html

La technologie spatiale peut aider l'Afrique à relever les défis climatiques, selon un responsable

Les informations qui en sont dérivées "sont essentielles pour développer les systèmes d'alerte précoce", a déclaré à Sputnik Afrique le patron de l'Agence...

Humbulani Mudau a souligné l'engagement de l'Afrique du Sud à travailler avec d'autres pays du continent pour développer des plans d'adaptation nationaux pour la résilience climatique. Il a également souligné l'importance des partenariats au sein des BRICS: "C'est une plateforme qui nous permet de renforcer et d'approfondir notre coopération spatiale". Pretoria participe activement au projet de la Station de recherche lunaire internationale, lancé par la Russie et la Chine, a noté le responsable. Il a entre autres mentionné la collaboration fructueuse avec l'agence spatiale russe dans la mise en place d'un système de surveillance des débris spatiaux hébergé en Afrique du Sud. "L'espace n'est plus réservé aux élites", a-t-il tranché tout en soulignant l'interconnexion croissante de l'espace et de la vie humaine.

